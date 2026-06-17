Henri Castelli assume namoro com advogada e fala sobre planos de morar junto - Reprodução Instagram

Henri Castelli assume namoro com advogada e fala sobre planos de morar juntoReprodução Instagram

Publicado 17/06/2026 16:06

Rio - Henri Castelli está vivendo uma nova fase na vida amorosa. O ator, de 48 anos, confirmou o namoro com a advogada Joanne Anunciação após os dois serem vistos juntos na noite desta terça-feira (16), em São Paulo.

O casal foi fotografado deixando um restaurante no bairro dos Jardins. Eles chegaram ao local no mesmo carro e saíram de braços dados, chamando a atenção de quem estava por perto.

Em entrevista à revista Quem, Henri falou abertamente sobre o relacionamento e revelou que os dois já conversam sobre a possibilidade de morar juntos no futuro. Atualmente, porém, enfrentam a distância: o ator vive em Miami, nos Estados Unidos, enquanto Joanne mora na capital paulista.

"É minha namorada. A gente está pensando até em se juntar, morar junto, mas vamos ver como é que a gente faz. Eu moro em Miami, ela em São Paulo", afirmou.

O artista também contou que a companheira atuava como sua advogada antes de o romance começar.

"Ela é advogada, minha advogada, aliás. Agora não pode ser mais, né? Nós estamos tendo um relacionamento", brincou.

Apesar dos desafios impostos pela distância, Henri garantiu que os dois estão aproveitando o momento.

"Vamos ver até onde a gente consegue levar, né? Com a distância. Talvez a distância seja um empecilho, mas por enquanto a gente está junto, vivendo o momento", declarou.

Nas redes sociais, Joanne já fazia publicações ao lado do ator há alguns meses. Em novembro de 2025, ela compartilhou uma foto dos dois durante uma viagem e escreveu uma mensagem carinhosa.

"Feriado no aeroporto, com um amigo que confio, admiro e amo. Porque lugar nenhum é comum quando a companhia é especial", publicou na ocasião.

Henri respondeu à declaração nos comentários. "Minha parceira, também te amo! Obrigado por estar aqui comigo. Te admiro muito e tenho orgulho demais de você", escreveu.

Antes do relacionamento com Joanne, Henri Castelli foi casado com a modelo Isabeli Fontana, entre 2005 e 2007, e com a empresária Juliana Despirito. O ator também teve relacionamentos com Fernanda Vasconcellos e Maria Fernanda Saad.