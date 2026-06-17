Kayky Brito resgata fotos de infância junto de Bruno GagliassoReprodução/Instagram
Brito interpretava o órfão Fabrício, e Gagliasso atuava como Rodrigo, vizinho do orfanato. Ambos atuaram na quinta temporada do programa, que no Brasil foi exibida pelo SBT, em 2000.
Nas imagens, Kayky também aparece ao lado de André Cursino e Serafim Gonzalez, que também participaram na novela, e de Thais Fersoza, então namorada de Gagliasso na época, que conheceu o elenco em visita ao ator na Argentina.
Ele ainda resgatou uma imagem da caracterização para o videoclipe de "Sr. Amor", música que integra o CD "Chiquititas 5", no qual ele aparece com uma peruca de lã rosa e maquiagem de palhaço.
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