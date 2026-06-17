Kayky Brito resgata fotos de infância junto de Bruno GagliassoReprodução/Instagram

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Rio – O ator Kayky Brito, de 37 anos, compartilhou nas redes sociais registros da infância, entre os quais aparece junto ao amigo, Bruno Gagliasso, de 44. As fotos são da época em que moravam em Buenos Aires, na Argentina, para as gravações da novela “Chiquititas”.
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Kayky Brito compartilha fotos de época de Chiquititas - Reprodução/Instagram
Ator caracterizado para videoclipe de Sr. Amor - Reprodução/Instagram
Kayky Brito rememora infância em Buenos Aires - Reprodução/Instagram
Kayky Brito resgata fotos de infância junto de Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Brito interpretava o órfão Fabrício, e Gagliasso atuava como Rodrigo, vizinho do orfanato. Ambos atuaram na quinta temporada do programa, que no Brasil foi exibida pelo SBT, em 2000.

Nas imagens, Kayky também aparece ao lado de André Cursino e Serafim Gonzalez, que também participaram na novela, e de Thais Fersoza, então namorada de Gagliasso na época, que conheceu o elenco em visita ao ator na Argentina.

Ele ainda resgatou uma imagem da caracterização para o videoclipe de "Sr. Amor", música que integra o CD "Chiquititas 5", no qual ele aparece com uma peruca de lã rosa e maquiagem de palhaço.
 