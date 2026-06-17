Luciano Huck, Angélica e os filhos, Joaquim, Benício e Eva - fotos Reprodução / Instagram

Luciano Huck, Angélica e os filhos, Joaquim, Benício e Evafotos Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2026 10:29

Rio - Benício Huck, de 18 anos, já definiu os próximos passos da vida acadêmica. O filho de Luciano Huck e Angélica revelou que deseja cursar Engenharia de Produção no Insper, instituição de ensino superior localizada em São Paulo e reconhecida entre as mais conceituadas do Brasil.

A escolha chamou atenção porque se distancia da trajetória profissional dos pais, ambos consagrados na televisão. Em entrevista publicada nas redes sociais, o jovem contou que está dedicado aos estudos para conquistar uma vaga na faculdade. "Quero cursar Engenharia de Produção no Insper", afirmou.

Durante o bate-papo, Benício também comentou os desafios da preparação para o vestibular. Segundo ele, a matemática sempre exigiu mais esforço nos estudos. "Tenho três professores maravilhosos da disciplina", disse o estudante.

Caso seja aprovado, Benício deverá deixar o Rio de Janeiro, onde vive com a família, para morar em São Paulo. O campus da instituição fica na Vila Olímpia, na Zona Sul da capital paulista.

O curso escolhido possui uma das mensalidades mais altas da instituição. Engenharia de Produção custa cerca de R$ 8.300 por mês. Com isso, o investimento no primeiro ano de graduação chega a R$ 99.600. Ao longo dos anos seguintes, o valor anual ultrapassa a marca dos R$ 100 mil.

Benício concluiu o Ensino Médio em dezembro de 2025. Além de Benício, Luciano Huck e Angélica também são pais de Joaquim, de 21 anos, e Eva, de 13.