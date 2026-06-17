Juliana Barbosa é mãe de Julia, a filha mais velha do cantor Ferrugem - Reprodução/Instagram

Juliana Barbosa é mãe de Julia, a filha mais velha do cantor FerrugemReprodução/Instagram

Publicado 17/06/2026 18:59

Rio - Ferrugem emocionou ao relembrar um dos momentos mais difíceis de sua vida durante participação no Brito PodCast, exibido na noite desta terça-feira (16). O cantor falou sobre a morte de Juliana Barbosa, mãe de sua filha mais velha, Julia, e revelou como a atitude da menina foi fundamental para que ele encontrasse forças para seguir em frente.

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Juliana morreu em julho de 2015, aos 27 anos, após passar por procedimentos cirúrgicos. Durante a entrevista, o artista aproveitou para esclarecer informações que circularam na época sobre as causas da morte."Ela fez uma diminuição das mamas, abdominoplastia e tirou um mioma. A galera falou sobre lipo, mas não tem nada disso. Ela foi liberada no mesmo dia. Fez três procedimentos completamente invasivos. No dia seguinte deu uma queda brava", relatou.Ferrugem também recordou os últimos momentos de Juliana com a filha do casal, que tinha apenas 3 anos na época. "Ela beijou, abraçou e disse: 'Eu te amo. Fica com o papai que já eu melhoro'", lembrou.O cantor contou que desconfiou que algo estava errado e recebeu a confirmação da morte na manhã seguinte. "Minha mãe disse: 'Filho, quero falar contigo'. E eu já sabia. O mundo desabou", afirmou.Após o funeral, Ferrugem decidiu conversar com Julia sobre a ausência da mãe. Segundo ele, a resposta da menina acabou transformando sua forma de lidar com a dor. "Fui naquela de falar que a mãe tinha virado uma estrelinha. Levei ela na varanda, mostrei uma estrela e disse: 'Lá é a sua mãe'", contou.A reação da criança, porém, surpreendeu o cantor. "Ela virou para mim e falou: 'Pai, está tudo bem. O importante é que você está aqui. A mamãe está lá olhando por mim. Estou feliz que ela está com o papai do céu. Para de chorar, papai'", relembrou.Segundo Ferrugem, aquelas palavras lhe deram forças para continuar. "Ela me trouxe essa força para eu manter a postura e reerguer a família para que aquela tristeza não passasse para a Julia", disse.Anos depois da perda, o cantor refez a vida ao lado de Thais Vasconcelos, com quem se casou em 2018 e teve as filhas Aurora e Sofia. Nas redes sociais, a boa relação entre Thais e Julia costuma ser celebrada pela família. Tanto que a adolescente faz questão de homenagear as duas figuras maternas em sua biografia no Instagram, onde se apresenta como "filha do Ferrugem, da Juliana e da Thais".