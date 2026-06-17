Vivi Noronha exibiu anel de noivado que ganhou de Da Fúria Reprodução/Instagram

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Rio - Vivi Noronha, ex-mulher de MC Poze do Rodo, ficou noiva de Da Fúria, nesta quarta-feira (17). O influenciador pediu a empresária em casamento enquanto os dois estavam no centro de esqui Valle Nevado, em Santiago, capital do Chile. 
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Da Fúria fez pedido de casamento para Vivi Noronha - Reprodução/Instagram
Vivi Noronha anunciou noivado com Da Fúria - Reprodução/Instagram
Vivi Noronha exibiu anel de noivado que ganhou de Da Fúria - Reprodução/Instagram
Vivi Noronha e Da Fúria curtem viagem romântica no Chile - Reprodução/Instagram
"Encontrei o amor da minha vida, eu o agarrei e não o deixarei. Cânticos 3:4", escreveu ela. "Um pequeno brilho para iniciar o nosso 'para sempre'", anunciou o influenciador. 
O romance entre Vivi Noronha e Da Fúria começou em meados de novembro do ano passado, após declarações públicas nas redes sociais. O casal assumiu o relacionamento no Réveillon. Já o namoro se tornou oficial em fevereiro quando o influenciador organizou uma surpresa para a empresária
Também em novembro de 2025, Vivi anunciou o fim do casamento com o funkeiro MC Poze do Rodo. O casal ficou junto por cerca de sete anos e tem três filhos.