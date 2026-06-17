Vivi Noronha exibiu anel de noivado que ganhou de Da Fúria - Reprodução/Instagram

Vivi Noronha exibiu anel de noivado que ganhou de Da Fúria Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2026 18:51

Rio - Vivi Noronha, ex-mulher de MC Poze do Rodo, ficou noiva de Da Fúria, nesta quarta-feira (17). O influenciador pediu a empresária em casamento enquanto os dois estavam no centro de esqui Valle Nevado, em Santiago, capital do Chile.

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"Encontrei o amor da minha vida, eu o agarrei e não o deixarei. Cânticos 3:4", escreveu ela. "Um pequeno brilho para iniciar o nosso 'para sempre'", anunciou o influenciador.

Também em novembro de 2025, Vivi anunciou o fim do casamento com o funkeiro MC Poze do Rodo. O casal ficou junto por cerca de sete anos e tem três filhos.