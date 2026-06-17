Cachorro destruiu box do banheiro de Carol Nakamura - Reprodução/Instagram

Cachorro destruiu box do banheiro de Carol Nakamura Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2026 20:01

Rio - Carol Nakamura, de 43 anos, levou um susto ao ter o box de vidro do banheiro quebrado por um dos cachorros de estimação. Nesta quarta-feira (17), a atriz mostrou o trabalho que teria para limpar os cacos jogados pelo espaço.

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"Gente, esse cachorro tem que ser estudado, ele conseguiu quebrar o box. Cara, advinha só quem foi? Eltinho. Tive que botar ele lá fora, olha o que esse cachorro fez. Não sei nem por onde começar, meu pai", disse nos Stories.

A ex-assistente de palco do "Domingão do Faustão", da TV Globo, é conhecida pelo amor aos animais. Em fevereiro, Carol Nakamura posou com um filhote de cachorro. "O novo integrante da família", afirmou na época.