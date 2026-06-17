Cachorro destruiu box do banheiro de Carol Nakamura Reprodução/Instagram
Carol Nakamura mostra box de vidro destruído por cachorro
'Não sei nem por onde começar', reclamou a atriz
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