Viih tube entrou para a trend clareou e mostrou antes e depois do próprio corpo depois de gestarReprodução / Instagram
Em conversa com o marido, Eliezer, também ex-BBB, a influenciadora afirmou que a situação vivida nos últimos anos foi real. "Tem gente que acha que eu fiz um marketing da mãe cansada. Só que realmente eu estava uma mãe cansada. Não estava ligando para beleza, estava sem autoestima mesmo", declarou.
Enquanto Eliezer classificou as críticas como comentários de pessoas "mal amadas", Viih disse: "O povo jura que eu criei esse marketing."
Desde que se tornou mãe, a ex-BBB vem compartilhando detalhes de sua mudança de hábitos. Antes de realizar procedimentos como lipoaspiração, abdominoplastia e correção de diástase, ela já havia perdido cerca de 15 quilos com alimentação equilibrada e exercícios físicos. Após as cirurgias, eliminou mais seis quilos. Viih Tube e Eliezer estão juntos desde 2022.