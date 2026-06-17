Viih tube entrou para a trend clareou e mostrou antes e depois do próprio corpo depois de gestar - Reprodução / Instagram

Viih tube entrou para a trend clareou e mostrou antes e depois do próprio corpo depois de gestarReprodução / Instagram

Publicado 17/06/2026 10:24

Rio - Viih Tube, de 25 anos, rebateu as críticas que recebeu após compartilhar uma comparação entre fotos antigas e atuais nas redes sociais. Nesta terça-feira (17), a influenciadora negou que sua transformação física tenha feito parte de uma estratégia de marketing baseada na imagem de uma "mãe cansada".

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Segundo Viih, algumas pessoas acreditam que ela teria construído uma narrativa de superação para engajar o público após as gestações de Lua, de 3 anos, e Ravi, de 1. A influenciadora também compartilhou alguns dos comentários recebidos. Em uma das mensagens, uma internauta escreveu: "Com cirurgia plástica é fácil, até eu se fosse rica". Viih rebateu a crítica diretamente: "Que pena que você não é então".



Em conversa com o marido, Eliezer, também ex-BBB, a influenciadora afirmou que a situação vivida nos últimos anos foi real. "Tem gente que acha que eu fiz um marketing da mãe cansada. Só que realmente eu estava uma mãe cansada. Não estava ligando para beleza, estava sem autoestima mesmo", declarou.



Enquanto Eliezer classificou as críticas como comentários de pessoas "mal amadas", Viih disse: "O povo jura que eu criei esse marketing."



Desde que se tornou mãe, a ex-BBB vem compartilhando detalhes de sua mudança de hábitos. Antes de realizar procedimentos como lipoaspiração, abdominoplastia e correção de diástase, ela já havia perdido cerca de 15 quilos com alimentação equilibrada e exercícios físicos. Após as cirurgias, eliminou mais seis quilos. Viih Tube e Eliezer estão juntos desde 2022.