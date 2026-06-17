Tati Quebra Barraco exibe antes e depois após 26 cirurgias plásticas - Reprodução / Instagram

Tati Quebra Barraco exibe antes e depois após 26 cirurgias plásticasReprodução / Instagram

Publicado 17/06/2026 09:39 | Atualizado 17/06/2026 09:41

Rio - A cantora Tati Quebra Barraco chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (16) ao publicar um vídeo que mostra sua transformação física ao longo dos anos. A funkeira entrou na tendência da música "Clareou", de Xande de Pilares, e compartilhou imagens de diferentes momentos de sua trajetória.

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Na publicação, Tati comparou registros antigos com fotos mais recentes, evidenciando as mudanças em sua aparência. O conteúdo rapidamente repercutiu entre os seguidores, que comentaram a evolução da artista ao longo do tempo.As transformações são resultado de uma série de procedimentos estéticos realizados ao longo de mais de uma década. Em entrevista ao gshow, a cantora revelou que passou por 26 cirurgias plásticas. "Comecei em 2004 e minha última cirurgia foi em 2015. De lá para cá, não fiz mais nada", afirmou.Apesar de ter encerrado o ciclo de intervenções cirúrgicas há mais de dez anos, Tati contou recentemente que realizou uma harmonização na região dos glúteos.A artista também destacou a mudança em seu estilo de vida. Segundo ela, o processo incluiu a perda de mais de 30 quilos, resultado que contribuiu para a transformação física exibida nas redes sociais.Atualmente, Tati afirma estar satisfeita com sua aparência e garante que não pretende passar por novas cirurgias plásticas.