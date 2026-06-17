Silvia Abravanel acha cobra jibóia perdida no ralo de casa - Reprodução / Instagram

Silvia Abravanel acha cobra jibóia perdida no ralo de casa Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2026 08:55

Rio - A apresentadora Silvia Abravanel viveu um reencontro inesperado dentro de casa. Nesta terça-feira (16), ela revelou nas redes sociais que encontrou sua cobra de estimação, uma jiboia legalizada chamada Johnny, após cinco meses desaparecida. O animal reapareceu em um local improvável: o ralo do banheiro de um dos quartos da residência.



Em vídeo publicado no Instagram, Silvia relembrou o sumiço da cobra, ocorrido em janeiro, e contou que já não acreditava que ela ainda estivesse na propriedade. "Vou resumir, tá? Há cinco meses atrás, em janeiro, eu perdi uma cobra aqui dentro de casa. Uma jiboia, todo mundo sabe, legalizada, enfim. E hoje ela apareceu no ralo do banheiro do quarto da Amanda", relatou.



A descoberta surpreendeu a família, especialmente porque a rotina da casa seguiu normalmente durante todo o período em que o animal esteve desaparecido. "Todo mundo passeando, dormindo aqui, fazendo festa, churrasco, tudo... E a cobra desaparecida dentro de casa", comentou Silvia durante a gravação.



Segundo a apresentadora, uma manutenção no sistema de esgoto pode ter facilitado a saída da jiboia do terrário e explicado seu desaparecimento. "Eu achei que ela estava lá no Amazonas, de onde ela é, mas ela estava aqui. Sabe o que aconteceu? Eles estavam limpando as caixas de esgoto da minha casa em janeiro e aí deixaram o recinto aberto. A cobra foi dar um passeio pelo esgoto da casa", explicou.



Apesar do susto, Silvia celebrou o retorno do animal de estimação e demonstrou alívio ao reencontrá-lo. "Graças a Deus! Estou feliz da vida porque ela é um neném, gente. Eu tenho um carinho muito grande pelo Johnny, tem até nome a cobra, eu tenho um carinho muito grande por ele", afirmou.



As imagens também mostram o momento do resgate. Com o uso de luvas de proteção, um homem retirou a jiboia do ralo e a levou de volta ao terrário. Ao ver o animal, Silvia ainda quis confirmar sua identidade. "É o Johnny, né?", perguntou. "É", respondeu o responsável pelo resgate.

