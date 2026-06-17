Simaria comemora 44 anos e leva susto com declaração do filho - Reprodução / Instagram

Simaria comemora 44 anos e leva susto com declaração do filhoReprodução / Instagram

Publicado 17/06/2026 07:53 | Atualizado 17/06/2026 07:54

Rio - A cantora Simaria comemorou seus 44 anos nesta terça-feira (16) em uma festa cercada pela família e por pessoas próximas. A celebração reuniu a irmã, a cantora Simone Mendes, além dos filhos da artista, Giovanna, de 13 anos, e Pawel, de 10.

A noite contou com música ao vivo, decoração especial e homenagens. Entre os momentos que mais chamaram atenção estiveram os discursos feitos pelos filhos de Simaria e pelo sobrinho Henry, filho de Simone Mendes e Kaká Diniz.

Ao falar sobre a mãe, Giovanna destacou a importância da cantora em sua vida. "Você é a pessoa mais importante para a minha vida. Eu sempre, em todos os momentos mais difíceis da minha vida, quando eu começava a chorar, estava estressada, você sempre estava lá para me apoiar e sempre dava um jeito, as coisas davam certo. E eu só quero te desejar o melhor da sua vida e te dizer que eu te amo muito", declarou.

Henry também aproveitou a ocasião para homenagear a tia. "A tia é a pessoa mais importante, que ajuda todo mundo. Mas, em todos os momentos, em quase todos, nós estávamos lá. Nós te amamos muito, tia, e que Jesus te dê muitos anos de vida e nos abençoe para a gente estar sempre juntos. Te amo muito", disse.

No entanto, foi Pawel quem protagonizou o momento mais divertido da festa. Durante sua mensagem para a mãe, o menino surpreendeu os convidados com um pedido inesperado. "Que Deus te abençoe em tudo e quero um padrasto!", afirmou o garoto, arrancando gargalhadas dos presentes e uma reação surpresa de Simaria.

O momento também divertiu Simone Mendes, que compartilhou o vídeo nas redes sociais e comentou: "Essa nem eu esperava (risos)".

Solteira desde o fim do casamento com o empresário espanhol Vicente Escrig, encerrado em 2021, Simaria entrou na brincadeira e levou o comentário do filho com bom humor.

Mais cedo, a aniversariante também mostrou um presente especial recebido da irmã. Simone a presenteou com uma sandália de luxo da marca Hermès, avaliada em mais de R$ 7 mil.