Shawn Mendes e Bruna Marquezine surgem em registro feito por fã no Rio - Reprodução Instagram

Shawn Mendes e Bruna Marquezine surgem em registro feito por fã no RioReprodução Instagram

Publicado 16/06/2026 22:33

Rio - Shawn Mendes e Bruna Marquezine foram flagrados em mais um momento a dois no Rio de Janeiro. O casal posou ao lado de uma fã durante um passeio pela cidade, em uma foto compartilhada nas redes sociais.

No registro, feito na segunda-feira (15), a atriz aparece usando uma blusa preta de mangas compridas, enquanto o cantor canadense surge com um visual casual, composto por roupas em tons neutros e boné virado para trás.

Desde a chegada de Shawn ao Brasil, na última quarta-feira (10), os dois têm sido vistos juntos em diversas ocasiões. O artista passou o Dia dos Namorados no país ao lado de Bruna. Além disso, nas últimas semanas, eles também foram vistos aproveitando momentos de lazer no Rio, incluindo passeios à praia e atividades físicas. Antes disso, já haviam sido fotografados trocando carinhos durante um jantar na cidade.

A aproximação entre os dois começou a despertar especulações anos atrás. Os primeiros rumores surgiram em 2017, após Shawn demonstrar interesse pela atriz durante uma passagem pelo Brasil. No ano passado, os dois teriam se aproximado em um encontro promovido por João Silva, filho de Fausto Silva, com a presença de amigos em comum.

O relacionamento foi assumido publicamente durante as celebrações de Ano Novo em Alagoas. Desde então, Shawn e Bruna passaram a aparecer juntos com frequência. Em fevereiro, por exemplo, marcaram presença no Carnaval de Salvador e chegaram a subir no trio elétrico de Ivete Sangalo.

