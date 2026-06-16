Juliana Paes surgiu com os fios mais claros - Reprodução/Instagram

Juliana Paes surgiu com os fios mais claros Reprodução/Instagram

Publicado 16/06/2026 20:41

Rio - Juliana Paes, de 47 anos, passou por uma mudança no visual pelas mãos do cabeleireiro Eder Fernando, nesta terça-feira (16). O profissional compartilhou o resultado da transformação e mostrou fotos da atriz com os fios mais claros.

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"Simplesmente ela", escreveu na legenda.

Em 2020, Juliana Paes finalizou o processo de transição capilar e retornou aos fios cacheados. Desde então, a artista intercala entre os cabelos naturais e os visuais de suas personagens em trabalhos na televisão e no streaming.