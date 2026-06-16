Carolina Dieckmann fala sobre fatos sem explicação em 'A Viagem' - Reprodução Instagram

Carolina Dieckmann fala sobre fatos sem explicação em 'A Viagem'Reprodução Instagram

Publicado 16/06/2026 17:17

Rio - Carolina Dieckmann deixou os fãs intrigados ao comentar experiências inusitadas vividas durante as gravações do filme inspirado em "A Viagem". Em conversa com seguidores, a atriz afirmou que pretende contar mais detalhes sobre o assunto quando a estreia do longa estiver próxima.

Ao responder uma pergunta sobre os bastidores da produção, Carolina disse que já esperava que o tema despertasse curiosidade do público, especialmente por causa das histórias envolvendo a novela original. "Isso era uma coisa que eu pensava muito", afirmou.

Sem entrar em detalhes, a atriz adiantou que alguns episódios chamaram a atenção da equipe durante o trabalho. "Aconteceram umas coisas, vou deixar para contar mais perto do lançamento. Aconteceram umas coisas meio sem explicação", disse.

Segundo Carolina, a adaptação para o cinema exigiu uma carga emocional intensa dos atores. Ela destacou que, diferentemente da novela, que teve sua história desenvolvida ao longo de vários meses, o filme concentra os acontecimentos em pouco mais de uma hora. "No filme, é tudo muito intenso, porque, na novela, é contado em nove, dez meses. No filme é em uma hora e meia. É tudo mais intenso, perto um do outro. Foi bem tenso", relatou.

Na nova versão da história, Carolina interpreta Dinah, personagem eternizada por Christiane Torloni na novela exibida originalmente pela TV Globo. As declarações da atriz relembraram um relato feito por Torloni em 2024, durante participação no programa "Conversa com Bial". Na ocasião, a artista contou que viveu situações estranhas enquanto gravava a trama.

"Quando a gente começou a gravar, estava morando provisoriamente num apartamento daqueles antigos (...) e, quando chegava de noite, a casa não ficava em paz. O quarto 1 e o quarto 2 ficavam apitando. Caiam coisas na sala", relembrou.

A atriz afirmou ainda que chegou a procurar o diretor Wolf Maia para saber se todos os cuidados necessários haviam sido tomados antes do início das gravações. "Falei: 'Wolf, a gente pediu licença para fazer esse trabalho?'. Porque acredito nessas coisas", contou.

Segundo Torloni, os acontecimentos passaram a incomodá-la a ponto de afetar seus momentos de descanso após as gravações.