Virginia Fonseca relata mal-estar durante visita ao Memorial do 11 de Setembro em Nova YorkReprodução Instagram
Virginia Fonseca relata mal-estar durante visita ao Memorial do 11 de Setembro em Nova York
Influenciadora contou que não conseguiu concluir o passeio e descreveu o ambiente como emocionalmente impactante
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