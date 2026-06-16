Virginia Fonseca relata mal-estar durante visita ao Memorial do 11 de Setembro em Nova York - Reprodução Instagram

Virginia Fonseca relata mal-estar durante visita ao Memorial do 11 de Setembro em Nova YorkReprodução Instagram

Publicado 16/06/2026 22:56 | Atualizado 16/06/2026 22:56

Rio - Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores uma experiência marcante vivida durante sua passagem por Nova York, nos Estados Unidos. A influenciadora, que está no país para acompanhar a Copa do Mundo de 2026, visitou o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro, mas afirmou que precisou deixar o local antes de concluir o percurso.

Nos stories do Instagram, Virginia explicou que se sentiu profundamente impactada pelo conteúdo apresentado na exposição e pelo clima do ambiente. "Para quem gosta de história, tem que ir, sem sombra de dúvidas. Mas é uma energia pesada, é triste", relatou.

Segundo ela, a visita provocou uma sensação de cansaço e desconforto ao longo do trajeto. A influenciadora contou que chegou a comentar o sentimento com pessoas que a acompanhavam. "Eu andava lá me arrastando. O Lucas até perguntou: 'O que está acontecendo?'. A energia é tão pesada, fiquei mal", afirmou.

Virginia disse ainda que decidiu interromper o passeio antes do fim por não conseguir lidar com algumas das imagens expostas no museu. "Nem consegui ver tudo. Falei: 'Não, deu para mim, quero ir embora'. Tem fotos das pessoas saindo com sangue, sabe? É pesado. Para quem gosta de história, vale a pena conhecer, mas é muito forte", declarou.

Localizado no antigo complexo do World Trade Center, em Manhattan, o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro foi inaugurado em 2014 para homenagear as vítimas dos ataques terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001.

