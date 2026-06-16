Bruna Marquezine prestigiou monólogo de Fernanda Torres - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine prestigiou monólogo de Fernanda Torres Reprodução/Instagram

Publicado 16/06/2026 17:00

Rio - Bruna Marquezine e Fernanda Torres se encontraram nos bastidores do espetáculo "A Casa dos Budas Ditosos", que estava em cartaz na capital paulista. O registro do momento foi resgatado pela produtora Carmen Mello, nesta terça-feira (16), nas redes sociais.

fotogaleria

"Fernanda Torres e Trígonos recebendo a Bruna Marquezine, um encontro dos bastidores de A Casa dos Budas Ditosos'. Muita alegria, abençoadas por Deus e pelo teatro. Olha essas musas!", escreveu na legenda.

Baseado na obra de João Ubaldo Ribeiro, o monólogo acompanha a história de uma mulher de 68 anos que nasceu na Bahia e relata experiências de liberdade sexual e busca pelo prazer. A adaptação foi dirigida por Domingos de Oliveira e ficou em cartaz no início de junho.