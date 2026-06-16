Simaria ganha sandália de mais de R$ 7 mil de Simone Mendes e reage: 'Olha a minha moral' - Reprodução Instagram

Simaria ganha sandália de mais de R$ 7 mil de Simone Mendes e reage: 'Olha a minha moral'Reprodução Instagram

Publicado 16/06/2026 20:39

Rio - Simaria começou a comemoração de seus 44 anos com um presente especial da irmã, Simone Mendes. Nesta terça-feira (16), a cantora mostrou aos seguidores o momento em que recebeu uma sandália de luxo enviada pela sertaneja para marcar a data.

Nas redes sociais, Simaria apareceu animada ao abrir a embalagem e descobrir o mimo da marca Hermès, cujo valor pode ultrapassar R$ 7 mil.

"Gente do céu, eu não estou acreditando. Que moral é essa que eu estou tendo? É a minha moral de aniversário", brincou a cantora ao receber o presente.

Enquanto se preparava para os compromissos do dia, Simaria pediu ajuda para abrir a caixa e continuou demonstrando surpresa com a escolha da irmã.

"Essa minha irmã é demais. Vocês queriam ter uma dessas e não têm", disse, aos risos.

Ao ver a sandália, a artista não escondeu a empolgação. "Gente, que coisa chique, meu Deus. Ai, que linda. Chegou chiquérrimo", declarou.

O registro rapidamente chamou a atenção dos fãs, que aproveitaram a publicação para enviar mensagens de parabéns à cantora e elogiar o carinho entre as irmãs.