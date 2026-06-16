Viih Tube exibe transformação após maternidade e celebra emagrecimento - Reprodução Instagram

Viih Tube exibe transformação após maternidade e celebra emagrecimentoReprodução Instagram

Publicado 16/06/2026 15:42

Rio - Viih Tube mostrou, nesta segunda-feira (16), a evolução física dela após a maternidade. A influenciadora entrou na trend da música "Clareou", de Xande de Pilares, e aproveitou para relembrar as mudanças vividas nos últimos anos.

No vídeo, a ex-"BBB" reuniu imagens registradas em diferentes momentos do pós-parto e comparou fases distintas da rotina desde o nascimento dos filhos. Ao publicar o conteúdo, ela comentou com bom humor sobre o processo. "Ainda bem que clareou, ou melhor: ainda bem que o pós-parto passa!", escreveu na legenda.

As imagens mostram a transformação corporal de Viih após as gestações de Lua, 3 anos, e Ravi, 1, frutos do relacionamento com Eliezer. A influenciadora exibiu registros feitos ao longo da jornada e destacou a mudança conquistada nos últimos meses.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que elogiaram a dedicação da influenciadora e celebraram a mensagem de acolhimento para outras mulheres que também enfrentam as mudanças do corpo após a gravidez.