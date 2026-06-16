Pai de Neymar comemora chegada da quinta neta: 'Família segue crescendo' - Reprodução Instagram

Pai de Neymar comemora chegada da quinta neta: 'Família segue crescendo'Reprodução Instagram

Publicado 16/06/2026 16:22

Rio - Neymar Pai celebrou, nesta terça-feira (16), a chegada de mais um membro à família. O empresário compartilhou uma mensagem após o anúncio da gravidez de Bruna Biancardi e comemorou a notícia de que ganhará a quinta neta. Empolgado com a novidade, ele destacou o crescimento da família e a alegria com a chegada do bebê.

"O Brasil tem mais uma torcedora nessa Copa. Família segue crescendo assim como a nossa felicidade", escreveu.

Com a chegada da bebê, Neymar terá cinco filhos. O jogador já é pai de Davi Lucca, Mavie, Mel e Helena. A criança anunciada agora será a quarta filha do atleta e a quinta neta de Neymar Pai.