Lucy Ramos posa com a filha após anúncio de nova gestação - Reprodução/Instagram

Lucy Ramos posa com a filha após anúncio de nova gestaçãoReprodução/Instagram

Publicado 16/06/2026 15:44 | Atualizado 16/06/2026 16:46

Rio – Lucy Ramos, 43 anos, compartilhou nas redes sociais imagens junto da filha, Kyara, 1 ano e 2 meses, e do marido, o ator Thiago Luciano, 46. Na publicação, a atriz comemorou a segunda gravidez com a família e destacou que a menina irá se tornar uma irmã mais velha.



"A felicidade tomou conta da casa inteira...E pelo sorriso da Kyky parece até que já sabe que foi promovida à irmã mais velha e que vai ter um parceirinho/a para crescer junto. Como faz pra caber tanto amor?", declarou.



A artista revelou, na segunda-feira (15), a nova gestação e afirmou que foi surpreendida com a notícia. "Dizem que os maiores presentes chegam quando a gente menos espera… e assim foi. Eu ainda estou aprendendo a ser mãe, descobrindo essa jornada dia após dia, quando a vida resolveu nos surpreender com a segunda gestação. Agora os nossos corações já se preparam para amar esse pequeno milagre que está sendo gerado e que chega para completar ainda mais nossa família", celebrou.



Recentemente, Lucy Ramos fez uma participação especial na novela "A Nobreza do Amor" como a rainha Maria Cesária. Ela ainda irá retornar para os folhetins nos capítulos iniciais de "Por Você", próxima novela das 19h da TV Globo.