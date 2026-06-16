Lucy Ramos posa com a filha após anúncio de nova gestaçãoReprodução/Instagram
"A felicidade tomou conta da casa inteira...E pelo sorriso da Kyky parece até que já sabe que foi promovida à irmã mais velha e que vai ter um parceirinho/a para crescer junto. Como faz pra caber tanto amor?", declarou.
A artista revelou, na segunda-feira (15), a nova gestação e afirmou que foi surpreendida com a notícia. "Dizem que os maiores presentes chegam quando a gente menos espera… e assim foi. Eu ainda estou aprendendo a ser mãe, descobrindo essa jornada dia após dia, quando a vida resolveu nos surpreender com a segunda gestação. Agora os nossos corações já se preparam para amar esse pequeno milagre que está sendo gerado e que chega para completar ainda mais nossa família", celebrou.
Recentemente, Lucy Ramos fez uma participação especial na novela "A Nobreza do Amor" como a rainha Maria Cesária. Ela ainda irá retornar para os folhetins nos capítulos iniciais de "Por Você", próxima novela das 19h da TV Globo.
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