César Tralli recebeu Ticiane Pinheiro cantando ’Garota de Ipanema’ - Reprodução/Instagram

César Tralli recebeu Ticiane Pinheiro cantando ’Garota de Ipanema’Reprodução/Instagram

Publicado 16/06/2026 15:07

Rio - César Tralli organizou uma surpresa para receber Ticiane Pinheiro no Rio, nesta terça-feira (16). O âncora do "Jornal Nacional" esperou a esposa na porta do elevador e cantou a música "Garota de Ipanema" para comemorar o aniversário dela. A apresentadora é filha de Helô Pinheiro, quem inspirou Tom Jobim e Vinícius de Moraes na composição da bossa nova.

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"Dia de celebrar a Vida!! E que data especial! 50 anos do meu grande amor. Muito obrigado por existir. Muito obrigado por me fazer tão feliz. Muito obrigado pelas nossas filhas. Muito obrigado por vir celebrar comigo. Meu nome é gratidão. Te amo de montão", declarou.

Em vídeo publicado nas redes sociais, César Tralli celebrou o fato de passar a data especial ao lado de Ticiane Pinheiro. "Parabéns, feliz aniversário. No seu aniversário quem ganha presente sou eu, porque você veio me visitar. Muito feliz que você está aqui, minha garotinha de Ipanema" disse ele. "E quem comprou a passagem foi você para eu vir te ver", brincou a apresentadora.