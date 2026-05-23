Ticiane Pinheiro celebra 50 anos com mega festa inspirada nos anos 80 - Clayton Felizardo / Brazil News

Ticiane Pinheiro celebra 50 anos com mega festa inspirada nos anos 80Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 23/05/2026 10:20

Rio - A festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro movimentou a noite desta sexta-feira (22), em São Paulo, com uma celebração marcada por nostalgia, famosos e uma produção grandiosa inspirada nos anos 80. A apresentadora reuniu cerca de 300 convidados em uma casa de eventos da capital paulista para comemorar a nova fase da vida em clima retrô, com pista lotada, decoração cenográfica e momentos emocionantes ao lado da família e dos amigos.

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A produção da festa ficou sob responsabilidade de Andrea Guimarães, conhecida pelas comemorações luxuosas entre celebridades. Logo na entrada, os convidados encontraram um túnel de LED com imagens da trajetória profissional e pessoal de Ticiane. O ambiente ainda contou com globos espelhados, pista iluminada e uma instalação cenográfica com capas de revistas estreladas pela apresentadora ao longo da carreira.Outro destaque da noite foi o bolo de 1,40 metro criado por Mariana Junqueira. Inspirado na estética “vintage cake”, o doce apostou em acabamento maximalista nas cores prata e dourado. O recheio escolhido foi chocolate meio amargo com praliné de amêndoas.Entre os convidados estavam nomes conhecidos da televisão e do entretenimento, como Wanessa Camargo, Fábio Porchat, Marcos Mion, Tom Cavalcante e Vera Viel. Mion marcou presença acompanhado da mulher, Suzana Gullo, enquanto Porchat esteve ao lado da namorada, Priscila Castello Branco.A noite também reuniu a família de Ticiane em um raro encontro. O empresário Roberto Justus participou da comemoração acompanhado da atual mulher, Ana Paula Siebert. A ex-mulher dele, Sacha Chryzman, também esteve presente com a filha, Fabiana Justus. Já Rafaella Justus, filha de Ticiane com Justus, posou ao lado do pai e do padrasto, César Tralli.A aniversariante aproveitou a pista de dança ao lado do marido, das filhas Rafaella e Manuella, da mãe, Helô Pinheiro, e de diversos amigos próximos. Ticiane trocou de roupa ao longo da noite e apostou em duas produções exclusivas inspiradas em Cher, referência da era disco.O primeiro figurino, trouxe um macacão bordado em prata, com decote profundo, franjas e aplicações de plumas. A peça remetia aos figurinos icônicos usados por Cher nos palcos das décadas de 70 e 80.Apesar de completar 50 anos apenas em 16 de junho, Ticiane decidiu antecipar a comemoração por conta da nova fase pessoal e profissional que se aproxima. A apresentadora deve se mudar para o Rio de Janeiro nos próximos meses.