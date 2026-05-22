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Famosos prestigiam festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro
Wanessa Camargo e Marcos Mion são alguns nomes que participaram do evento
Rio - Um time de celebridades marcou presença na festa de aniversário de Ticiane Pinheiro, que aconteceu na noite desta sexta-feira (22) em São Paulo. A apresentadora completará 50 anos no dia 16 de junho, mas antecipou a comemoração devido os compromissos profissionais.
Ex-colegas de Ticiane no "Hoje em Dia", da Record, Celso Zucatelli e Renata Alves participaram do evento. O apresentador foi acompanhado da mulher, Ana Zucatelli. Outros nomes que estiveram na celebração foram Marcos Mion, Suzana Gullo, Wanessa Camargo, Walério Araújo, Ana Paula Siebert, Roberto Justus, Karina Sato, Felipe Abreu e Luciana Cardoso, mulher de Fausto Silva.
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