Rosalba Nable anunciou remissão do câncer de mama - Reprodução/Instagram

Rosalba Nable anunciou remissão do câncer de mama Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2026 18:59

Rio - Rosalba Nable publicou um texto reflexivo nesta sexta-feira (22) comentando sobre o diagnóstico de câncer de mama que recebeu em 2024 e a remissão da doença. A mãe da atriz Isis Valverde festejou a recuperação com uma viagem para Itália.

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"Hoje eu escrevo para vocês com o coração transbordando e o cabelo ao vento (um detalhe que, para muitos, parece banal, mas para mim é o maior troféu que já carreguei). Olhar para essa paisagem na Itália não é apenas turismo; é o manifesto de quem decidiu não apenas sobreviver, mas florescer intensamente. Ninguém que me vê caminhando por aqui imagina o sentido real desse momento", iniciou ela.

A pedagoga desabafou sobre a batalha contra o problema de saúde. "Para chegar até aqui, atravessei um horizonte de paredes brancas e uma luta silenciosa entre 8 sessões de quimioterapia e 15 de radioterapia. Eu vi meu corpo mudar, vi o medo tentar roubar meus planos. No caminho, a vida me testou de outras formas e, enquanto eu lutava para manter minhas células vivas, descobri que as batalhas mais cruéis não estavam só no hospital…", disse.

Rosalba destacou a importância do momento de lazer após o fim do tratamento. "A Itália hoje não é apenas uma viagem; é o meu portal de renascimento. A remissão é liberdade. Dois anos depois de vencer aquela batalha e outras mais, estar aqui é a prova de que a vida pode ser generosa depois de grandes pesadelos. O cabelo cresce, a alma se renova. Cada fio agora é o símbolo físico de que o 'inverno' passou e a primavera finalmente chegou para ficar".

"Se você está passando pelo seu próprio deserto agora (seja ele saúde, amizade, família, relacionamento), lembre-se que eu já passei por lá e use a minha história como um lembrete: não aceite menos do que a imensidão. [...] Eu estou aqui. Estou inteira. E o meu sonho agora é ter chão firme sob os meus pés. E eu prometi dar a mim mesma o cuidado e a compaixão que sempre dei aos outros. Eu não vou soltar minha mão, nunca mais", completou a pedagoga.