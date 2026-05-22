Sophia Abraha?o festejou aniversário de 35 anos - Reprodução/Instagram

Sophia Abraha?o festejou aniversário de 35 anos Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2026 16:11

Rio - Sophia Abrahão completou 35 anos nesta sexta-feira (22) e festejou a data especial de maneira intimista. A atriz compartilhou nas redes sociais fotos usando pijama e segurando um bolo de raspas de chocolate branco com cerejas.

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"Meu aniversário e eu não poderia estar mais feliz a vida é boa demais! Muito obrigada por todas as mensagens de carinho", escreveu na legenda.

A artista recebeu uma homenagem do namorado, Sérgio Malheiros, com quem vive um relacionamento desde 2014. "Que alegria comemorar mais um aniversário ao seu lado! Você é uma daquelas pessoas raras que iluminam tudo ao redor sem fazer esforço. Uma mulher forte, sensível, talentosa, inteligente, linda por dentro e por fora. E o mais impressionante é que, mesmo depois de todos esses anos, você continua me surpreendendo todos os dias", afirmou.

"Eu amo a forma como você vive, como sonha. Amo sua luz, sua coragem e até os pequenos detalhes que só quem divide a vida com você tem o privilégio de conhecer. Olhar pra nossa história me dá orgulho. Porque além de ser o amor da minha vida, você também é minha melhor escolha todos os dias", acrescentou o ator.