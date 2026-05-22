Dayanne Bezerra saiu em defesa da irmã após nova prisãoReprodução/Instagram
Nos stories do Instagram, Dayanne afirmou que o foco da família, neste momento, está na mãe e nos filhos de Deolane. “No momento, meu foco é minha mãe e meus sobrinhos. Tentar minimizar o impacto desse pesadelo na vida deles e aguardar o trabalho da defesa”, escreveu.
Na sequência, ela reforçou a confiança na inocência da irmã. “Pra deixar claro aqui: ela entrou e vai sair de cabeça erguida! Já tivemos acesso ao inquérito e, mais uma vez, afirmo com toda certeza do mundo: minha irmã é inocente!”, declarou.
Dayanne também agradeceu o apoio recebido nas redes sociais. “Agradeço a todas as mensagens de apoio com minha família. E só para deixar claro: se precisar, eu vou pra guerra de novo. Pela minha família vocês já sabem, né, sou capaz de tudo!”, afirmou.
Ao encerrar o desabafo, a influenciadora falou sobre o impacto emocional da situação. “Permanecer firme, mesmo em meio às acusações injustas, exige coragem, força e confiança de que a Justiça prevalece. Vamos lutar, mais uma vez, pela verdade e pela dignidade! Como irmã, como tia e como filha, mais uma vez, meu coração sangra!”, completou.
Deolane foi presa na manhã de quinta-feira (22), em Alphaville, durante uma operação conduzida pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil. Segundo as investigações, a influenciadora recebeu depósitos considerados suspeitos entre 2018 e 2021. A análise financeira identificou dezenas de transferências fracionadas para as contas dela, com valores que, somados, chegam perto de R$ 700 mil.
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