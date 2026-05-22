Cristina Rocha fala sobre saída do SBT - Reprodução / Instagram

Cristina Rocha fala sobre saída do SBTReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2026 12:05

Rio - Christina Rocha não faz mais parte do time de profissionais do SBT. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira, a apresentadora explicou que o contrato com a emissora terminou no dia 15 de maio e comentou que já havia avisado, com antecedência, que não pretendia renovar com o canal.

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"Como eu sempre fui clara com vocês, estou aqui para dizer o seguinte: não estou mais no SBT. Há três meses, eu já tinha avisado ao SBT que eu tinha uma cláusula no contrato dizendo que eu não ia renovar do jeito que estava. Eu não falei antes porque eu estava esperando o contrato terminar, claro, que uma coisa que eu sempre tive foi ética profissional", declarou.



Christina deu a entender que o desfecho poderia ter sido diferente em outro cenário, mas afirmou respeitar a condução da emissora. "Estou livre agora, como um pássaro. Confesso que eu talvez não teria voltado se eu soubesse que ia levar para esse caminho, né? Ia para esse caminho de não ficar nem um ano lá... mas respeito a estratégia do SBT, mas eles também têm que me respeitar". "Como eu sempre fui clara com vocês, estou aqui para dizer o seguinte: não estou mais no SBT. Há três meses, eu já tinha avisado ao SBT que eu tinha uma cláusula no contrato dizendo que eu não ia renovar do jeito que estava. Eu não falei antes porque eu estava esperando o contrato terminar, claro, que uma coisa que eu sempre tive foi ética profissional", declarou.Christina deu a entender que o desfecho poderia ter sido diferente em outro cenário, mas afirmou respeitar a condução da emissora. "Estou livre agora, como um pássaro. Confesso que eu talvez não teria voltado se eu soubesse que ia levar para esse caminho, né? Ia para esse caminho de não ficar nem um ano lá... mas respeito a estratégia do SBT, mas eles também têm que me respeitar".