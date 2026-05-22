Cristina Rocha fala sobre saída do SBTReprodução / Instagram
"Como eu sempre fui clara com vocês, estou aqui para dizer o seguinte: não estou mais no SBT. Há três meses, eu já tinha avisado ao SBT que eu tinha uma cláusula no contrato dizendo que eu não ia renovar do jeito que estava. Eu não falei antes porque eu estava esperando o contrato terminar, claro, que uma coisa que eu sempre tive foi ética profissional", declarou.
Christina deu a entender que o desfecho poderia ter sido diferente em outro cenário, mas afirmou respeitar a condução da emissora. "Estou livre agora, como um pássaro. Confesso que eu talvez não teria voltado se eu soubesse que ia levar para esse caminho, né? Ia para esse caminho de não ficar nem um ano lá... mas respeito a estratégia do SBT, mas eles também têm que me respeitar".
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Christina Rocha construiu uma trajetória longa na televisão brasileira, especialmente ligada ao SBT, onde comandou atrações como "Casos de Família", o que consolidou sua imagem como uma das apresentadoras mais reconhecíveis desse tipo de conteúdo, como o de auditório.