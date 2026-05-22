João Augusto Liberato posando com Lincoln Navigator 2000, carro favorito do GuguReprodução / Instagram
“Lincoln Navigator 2000, o carro favorito do meu pai. Mais 4 anos vem a placa preta”, escreveu João Augusto na legenda.
O Lincoln Navigator 2000 mostrado por João Augusto era um dos carros mais marcantes da garagem de Gugu Liberato. O apresentador manteve o modelo por quase duas décadas, depois de se encantar com ele fora do Brasil e trazê-lo por importação direta.
João Augusto Liberato é o filho mais velho de Gugu Liberato e Rose Miriam. Em 2026, ele passou a ter presença mais frequente na TV e no entretenimento, depois de anos entre o Brasil e os Estados Unidos. Com formação universitária nas áreas de Administração e Comunicação, começou a construir um caminho profissional voltado à mídia, com participações como repórter em projetos da Record.