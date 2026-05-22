João Augusto Liberato posando com Lincoln Navigator 2000, carro favorito do Gugu - Reprodução / Instagram

João Augusto Liberato posando com Lincoln Navigator 2000, carro favorito do GuguReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2026 08:54

Rio - João Augusto Liberato posou para fotos com o carro do pai, Gugu Liberato (1959-2019), e compartilhou no feed do Instagram, nesta quinta-feira (21). Na publicação, o filho do apresentador apareceu ao lado de um Lincoln Navigator 2000 e contou que o veículo era o favorito do apresentador.

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“Lincoln Navigator 2000, o carro favorito do meu pai. Mais 4 anos vem a placa preta”, escreveu João Augusto na legenda.



O Lincoln Navigator 2000 mostrado por João Augusto era um dos carros mais marcantes da garagem de Gugu Liberato. O apresentador manteve o modelo por quase duas décadas, depois de se encantar com ele fora do Brasil e trazê-lo por importação direta. “Lincoln Navigator 2000, o carro favorito do meu pai. Mais 4 anos vem a placa preta”, escreveu João Augusto na legenda.O Lincoln Navigator 2000 mostrado por João Augusto era um dos carros mais marcantes da garagem de Gugu Liberato. O apresentador manteve o modelo por quase duas décadas, depois de se encantar com ele fora do Brasil e trazê-lo por importação direta.

Raro no país, o SUV de grande porte acabou virando uma peça simbólica da rotina de Gugu, tanto pelo tempo em que esteve com ele quanto pela memória que ainda carrega para a família. Ao falar sobre o veículo em outras ocasiões, João já indicou que a intenção é preservá-lo justamente por esse valor afetivo.



João Augusto Liberato é o filho mais velho de Gugu Liberato e Rose Miriam. Em 2026, ele passou a ter presença mais frequente na TV e no entretenimento, depois de anos entre o Brasil e os Estados Unidos. Com formação universitária nas áreas de Administração e Comunicação, começou a construir um caminho profissional voltado à mídia, com participações como repórter em projetos da Record.