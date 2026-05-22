Maisa aposta em look branco para festa de aniversário - Eduardo Martins e Manuela Scarpa / Brazil News

Maisa aposta em look branco para festa de aniversárioEduardo Martins e Manuela Scarpa / Brazil News

Publicado 22/05/2026 07:47

Rio - Maisa antecipou a comemoração de seu aniversário e promoveu um festão em São Paulo, na noite desta quinta-feira (21). A atriz e apresentadora, que completa 24 anos nesta sexta (22), reuniu famosos e familiares na celebração. Para a ocasião, ela apostou em um vestido branco coladinho, com um decote nas costas, que valorizava seu corpão.

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Celebridades como João Guilherme, Léo Foguete, Bruna Griphao, Veigh, André Lamoglia, João Silva, Lucas Jagger, Jean Paulo Campos, Vivi Wanderley, Henry Freitas, Kaique, Yá Burihan, Any Gabrielly e Lucas Guedez estavam entre os convidados. Os pais da artista, Gislaine Andrade e Celso Andrade, claro, também marcaram presença na festa.

No Instagram, Maisa mostrou detalhes de sua produção para a celebração. "Esta noite a gente dança", escreveu ela na legenda.