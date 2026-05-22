Bárbara Evans nega romance com Neymar - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans nega romance com NeymarReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2026 18:12

Rio - Bárbara Evans comentou os rumores de um suposto envolvimento com o jogador Neymar Jr., assunto que circula desde o fim de 2010. Nas redes sociais, ela negou qualquer relacionamento amoroso com o atleta e afirmou que nunca teve contato pessoal com ele.

A declaração aconteceu após Bárbara se deparar com uma publicação que a apontava como uma das supostas ex-namoradas do craque. Ao responder o conteúdo, a influenciadora rebateu a informação:

“Da minha parte, eu posso afirmar que é mentira”, escreveu. Em seguida, reforçou: “Nunca nem vi ele pessoalmente! Não criem coisa! Já disse, da minha parte é mentira”.

Os rumores sobre um possível romance entre os dois começaram ainda em 2010, quando Neymar despontava como uma das principais promessas do futebol brasileiro durante sua passagem pelo Santos. Na época, especulações sobre a vida pessoal do jogador passaram a ganhar espaço frequente na mídia e nas redes sociais.

No início de 2011, o assunto voltou a repercutir após uma reportagem da RedeTV! mencionar que Bárbara teria afirmado que os dois eram apenas amigos. Segundo a matéria exibida na ocasião, a modelo declarou que viu Neymar pessoalmente apenas uma vez e que existia apenas carinho e admiração entre eles, sem qualquer relacionamento amoroso.

A reportagem também citava que Bárbara acompanhou uma partida da Seleção Brasileira Sub-20 e torceu pelo jogador, fato que ajudou a alimentar ainda mais as especulações naquele período.

