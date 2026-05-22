Bárbara Evans nega romance com NeymarReprodução / Instagram
“Da minha parte, eu posso afirmar que é mentira”, escreveu. Em seguida, reforçou: “Nunca nem vi ele pessoalmente! Não criem coisa! Já disse, da minha parte é mentira”.
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Bárbara Evans nega romance com NeymarReprodução / Instagram
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