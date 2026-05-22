Sophie Charlotte compartilha momentos em família no JapãoReprodução/Instagram
Sophie Charlotte mostra passeio com filho no Japão
Atriz compartilhou momento junto à família em viagem
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