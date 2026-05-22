Sophie Charlotte compartilha momentos em família no Japão - Reprodução/Instagram

Sophie Charlotte compartilha momentos em família no JapãoReprodução/Instagram

Publicado 22/05/2026 16:09

Rio – A atriz Sophie Charlotte compartilhou detalhes da viagem ao Japão em suas redes sociais, nesta quinta-feira (21), junto de seu filho, Otto, de dez anos, e de seu irmão, Ângelo Wolf.

Em registros compartilhados em seu Instagram, a artista mostra o menino desenhando e brincando em um espaço lúdico. Nele, Otto reproduz a imagem de uma água viva e da bandeira do Brasil. Ao entregar as ilustrações para um funcionário do local, os desenhos passam por uma máquina de scanner e são reproduzidos no telão.

“Está no mar, está no oceano”, comenta a atriz ao ver as ilustrações do filho se mexendo no ambiente.

Sophie mostrou, ainda, imagens de seu passeio em Quioto, e de sua passagem pelo templo budista Kiyomizu-dera.

A viagem da artista com o filho, nascido de seu antigo casamento com o ator Daniel Oliveira, e com o irmão, acontece logo depois da finalização da novela “Três Graças”, na qual viveu a protagonista Gerluce.

