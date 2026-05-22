Felipe Neto detona entrada de Virginia na cobertura da Copa do MundoReprodução / Instagram

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Rio - O anúncio de que Virginia Fonseca fará parte da cobertura da Copa do Mundo na TV Globo provocou reações nas redes sociais, entre elas, a de Felipe Neto. O influenciador comentou a novidade nesta quinta-feira (21) e criticou a escolha da emissora para o time de cobertura do torneio.

Em publicação no X, Felipe afirmou que pretende acompanhar o campeonato em outra emissora. “Essa vai ser a primeira Copa do Mundo da minha vida que não vou ver na Globo. Já tinha me perdido pelo time montado, as outras emissoras estão mais fortes”, escreveu.

Na sequência, ele fez referência ao apelido que costuma ser associado a Virginia nas redes: “Agora com a ‘tigrinha’ na cobertura, sem chance. E sinto que tem muita gente nesse bonde”, disparou.


Virginia confirmou mais cedo que participará da programação da Globo durante o mundial. A influenciadora será repórter especial do “Domingão com Huck” na cobertura da competição, que começa no dia 11 de junho. Ao repercutir a novidade nos stories, ela comemorou a oportunidade: “Toda honra e glória a Deus! 2026 é nosso e o hexa vem [risos]”, publicou.