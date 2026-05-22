Felipe Neto detona entrada de Virginia na cobertura da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Felipe Neto detona entrada de Virginia na cobertura da Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2026 12:40

Essa vai ser a primeira Copa do Mundo da minha vida que não vou ver na Globo.



Já tinha me perdido pelo time montado, as outras emissoras estão mais fortes. Agora com a tigrinha na cobertura, sem chance.



E sinto q tem MUITA gente nesse bonde. — Felipe Neto (@felipeneto) May 22, 2026

Virginia confirmou mais cedo que participará da programação da Globo durante o mundial. A influenciadora será repórter especial do “Domingão com Huck” na cobertura da competição, que começa no dia 11 de junho. Ao repercutir a novidade nos stories, ela comemorou a oportunidade: “Toda honra e glória a Deus! 2026 é nosso e o hexa vem [risos]”, publicou.