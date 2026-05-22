Bianca Andrade participa do podcast ’Cá Entre Nós’ de Fátima Bernardes e Bia Ben - Reprodução / Youtube

Bianca Andrade participa do podcast ’Cá Entre Nós’ de Fátima Bernardes e Bia BenReprodução / Youtube

Publicado 22/05/2026 12:11 | Atualizado 22/05/2026 16:46

Rio - Bianca Andrade relembrou uma situação vivida pelo filho, Cris, de 4 anos, ao falar sobre criação infantil e diversidade. Em conversa com Fátima Bernardes, a empresária contou que, durante uma brincadeira, outra criança sugeriu arrumar "uma namorada" para um boneco. Foi então que o menino respondeu com naturalidade que poderia ser "uma namorada ou um namorado".

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Segundo Bianca, o amigo disse: "Ah, vamos arrumar uma namorada pra esse bonequinho aqui?". Cris, então, respondeu: "Ah, uma namorada ou um namorado, vamos?". Na sequência, a empresária contou que a outra criança rebateu dizendo que "namorado não pode". Segundo Bianca, o amigo disse: "Ah, vamos arrumar uma namorada pra esse bonequinho aqui?". Cris, então, respondeu: "Ah, uma namorada ou um namorado, vamos?". Na sequência, a empresária contou que a outra criança rebateu dizendo que "namorado não pode".

Bianca associou a reação a uma criação mais presa a uma lógica machista. Ainda assim, segundo ela, o filho respondeu com simplicidade, a partir do que já viu dentro da própria convivência. "Não, não, porque meu padrinho namora com o namorado dele e eles dois são namorados", respondeu Cris.

Depois, o menino ainda lembrou outra experiência para sustentar a resposta: "Eu já fui no casamento de duas amigas do meu pai que são duas mulheres e lá no casamento eu aprendi que o importante é o amor".







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No mesmo papo, Bia Bonemer observou que as crianças de hoje crescem em contato com pautas que, na infância dela, quase não circulavam com tanta abertura. Ela lembrou que só foi entender o que era ser trans em 2011, quando Ariadna participou do "Big Brother Brasil". A conversa aconteceu no "Tá Entre Nós", podcast apresentado por Fátima Bernardes e Bia Ben, em que Bianca Andrade foi a convidada de quinta-feira (21).

No mesmo papo, Bia Bonemer observou que as crianças de hoje crescem em contato com pautas que, na infância dela, quase não circulavam com tanta abertura. Ela lembrou que só foi entender o que era ser trans em 2011, quando Ariadna participou do "Big Brother Brasil". A conversa aconteceu no "Tá Entre Nós", podcast apresentado por Fátima Bernardes e Bia Ben, em que Bianca Andrade foi a convidada de quinta-feira (21).

Assista o programa na íntegra: