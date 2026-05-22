Jenny Prioli comenta tweets de Milena Lage para Ana Paula RenaultReprodução / Instagram
Segundo ela, os haters (pessoas que fazem comentários negativos) de Ana Paula passaram boa parte do programa esperando algum momento que confirmasse a ideia de que Milena estaria sendo usada como 'token' pela jornalista. "Os haters da Ana Paula estão o programa inteiro, assim como o Matheus e o Babu estavam, esperando algo para provar que a Milena era só um 'token' para a Ana Paula. Era só uma mulher ali que a Ana Paula ia usar para falar: 'Eu não sou racista'", afirmou.
Jenny diz que, quando Milena passa a publicar com frequência mensagens sobre saudade e distância, mas ao mesmo tempo deixa claro que não há convivência próxima entre as duas, esse tipo de comentário volta a ganhar força. "A partir do momento que a Milena fica o tempo todo, de forma pública, apontando que não tem um contato perto com a Ana Paula, eu já vejo esses comentários voltarem a surgir", disse.
A polêmica começou depois que Milena publicou mensagens falando da saudade que sente de Ana Paula Renault e da falta de contato mais próximo entre as duas fora do reality. Embora tenha reforçado o carinho, o apoio e a importância da amizade, a forma pública como passou a expor essa distância acabou gerando debate nas redes, com parte do público questionando a relação entre as duas e reacendendo leituras críticas sobre a aproximação construída no "BBB 26".
Jenny Prioli sobre a situação da tia milena com a Ana Paula nos últimos dias no Twitter:— acervo mdm wolf prioli (@acervomwp) May 20, 2026
“Então se eu fosse a Ana Paula, eu ia chegar para a Milena quietinha e falar: “Amiga, vamos matar a saudade aqui na ligação, ou vamos se ver, ou vamos conversar isso melhor”, porque ela está… pic.twitter.com/CIwXojV3qJ
“nessa amizade aqui vocês não tocam” pic.twitter.com/6RlewILYIZ— bia (@ddsnixx) May 21, 2026