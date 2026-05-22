Jenny Prioli comenta tweets de Milena Lage para Ana Paula Renault - Reprodução / Instagram

Jenny Prioli comenta tweets de Milena Lage para Ana Paula RenaultReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2026 11:16

Rio - Jenny Prioli comentou, nesta quarta-feira (20), a repercussão envolvendo a amizade ente Ana Paula e Milena, campeã do "BBB 26" e vice, respectivamente. A youtuber afirmou no programa "Pra Variar", do Youtube, que a forma como a recreadora infantil vem falando da relação entre elas nas redes sociais poderia acabar respingando na imagem da jornalista.

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Segundo ela, os haters (pessoas que fazem comentários negativos) de Ana Paula passaram boa parte do programa esperando algum momento que confirmasse a ideia de que Milena estaria sendo usada como 'token' pela jornalista. "Os haters da Ana Paula estão o programa inteiro, assim como o Matheus e o Babu estavam, esperando algo para provar que a Milena era só um 'token' para a Ana Paula. Era só uma mulher ali que a Ana Paula ia usar para falar: 'Eu não sou racista'", afirmou.



Jenny diz que, quando Milena passa a publicar com frequência mensagens sobre saudade e distância, mas ao mesmo tempo deixa claro que não há convivência próxima entre as duas, esse tipo de comentário volta a ganhar força. "A partir do momento que a Milena fica o tempo todo, de forma pública, apontando que não tem um contato perto com a Ana Paula, eu já vejo esses comentários voltarem a surgir", disse. Segundo ela, os haters (pessoas que fazem comentários negativos) de Ana Paula passaram boa parte do programa esperando algum momento que confirmasse a ideia de que Milena estaria sendo usada como 'token' pela jornalista. "Os haters da Ana Paula estão o programa inteiro, assim como o Matheus e o Babu estavam, esperando algo para provar que a Milena era só um 'token' para a Ana Paula. Era só uma mulher ali que a Ana Paula ia usar para falar: 'Eu não sou racista'", afirmou.Jenny diz que, quando Milena passa a publicar com frequência mensagens sobre saudade e distância, mas ao mesmo tempo deixa claro que não há convivência próxima entre as duas, esse tipo de comentário volta a ganhar força. "A partir do momento que a Milena fica o tempo todo, de forma pública, apontando que não tem um contato perto com a Ana Paula, eu já vejo esses comentários voltarem a surgir", disse.

Ela também sugeriu que, se estivesse no lugar de Ana Paula, tentaria resolver a situação de forma privada. "Eu ia chegar para a Milena quietinha e falar: 'Amiga, vamos matar a saudade aqui na ligação, vamos se ver ou vamos conversar isso melhor'".

Segundo Jenny, o problema aumenta porque tudo está sendo levado para o X, rede que ela descreve como especialmente tóxica. "Ela está trazendo pro Twitter, que é uma rede tóxica, que é uma rede que aquele algoritmo dispara que nem um paintball para todo mundo as coisas ruins, as emoções ruins da gente. E tipo isso sem um media training, de forma muito pura, como a Milena sempre foi, e isso afeta um pouco a Ana Paula", concluiu.



Jenny Prioli sobre a situação da tia milena com a Ana Paula nos últimos dias no Twitter:



“Então se eu fosse a Ana Paula, eu ia chegar para a Milena quietinha e falar: “Amiga, vamos matar a saudade aqui na ligação, ou vamos se ver, ou vamos conversar isso melhor”, porque ela está… pic.twitter.com/CIwXojV3qJ — acervo mdm wolf prioli (@acervomwp) May 20, 2026 A polêmica começou depois que Milena publicou mensagens falando da saudade que sente de Ana Paula Renault e da falta de contato mais próximo entre as duas fora do reality. Embora tenha reforçado o carinho, o apoio e a importância da amizade, a forma pública como passou a expor essa distância acabou gerando debate nas redes, com parte do público questionando a relação entre as duas e reacendendo leituras críticas sobre a aproximação construída no "BBB 26". A polêmica começou depois que Milena publicou mensagens falando da saudade que sente de Ana Paula Renault e da falta de contato mais próximo entre as duas fora do reality. Embora tenha reforçado o carinho, o apoio e a importância da amizade, a forma pública como passou a expor essa distância acabou gerando debate nas redes, com parte do público questionando a relação entre as duas e reacendendo leituras críticas sobre a aproximação construída no "BBB 26".

Em meio a repercussão dos tweets, Ana Paula e Milena se reencontraram nesta quinta-feira (21), após a participação da jornalista no "Encontro com Patrícia Poeta", e aproveitaram para aderessar os rumores de afastamento entre as duas.

Em vídeo publicado nos bastidores, Milena brincou com os boatos, Ana Paula ainda mandou um recado aos fãs: “Para de ficar arrumando rixa. Nessa amizade vocês não tocam”.