João Silva e o pai, Faustão - Reprodução de vídeo

João Silva e o pai, FaustãoReprodução de vídeo

Publicado 22/05/2026 07:12

Rio - Afastado da televisão desde 2023, Faustão gosta de conferir programas esportivos e assistir aos jogos de futebol nas telinhas. João Silva, filho do apresentador, também revelou que o pai tem uma conta fake em uma rede social para ver vídeos curtos e falou sobre as preferências atuais dele.

fotogaleria

"Ele gosta das coisas do Brasil. Cazé é um grande exemplo. Ele gosta das coisas bem escrachadas mesmo. Então ele gosta muito do Matheus Ceará. Assiste o dia inteiro, porque é só porrada...", disse João, em entrevista ao canal "AchismosTV", de Maurício Meirelles.

"Ele é muito do reels. Se você olha o Instagram dele, é muito bom. E ele fica put* se você não assiste. A gente tem um grupo da família: eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe e ele manda uns 40 reels por dia. Se você não assiste... 'E aquela macarronada que eu te mandei? Italiana, do Bixiga?' 'Eu não vi, pai!' 'Como é que você não viu se eu mandei no grupo?'. Para ele é incabível se você não viu. Mas eu falo: 'Pai, são 40 por dia! É muito!'", contou, aos risos.

Logo depois, João entregou que Faustão em um perfil fake nas redes sociais. "Porque ele não tem Insta... Eu não vou falar a conta... Eu sigo a conta dele... (risos). Ele não abre porque não gosta de expor a vida, essas coisas. Prefere ficar vendo a vida dos outros. Fica criticando: 'Essa merd* aqui!' (risos). Mas é legal porque é bem diverso. Ele manda uma comida diferente: 'Put*, esse sanduíche!'. Porque a gente emagrece, mas a cabeça não... Aí, do nada, ele manda Leo Dias e do nada o jogo do Santos... É bem diverso", relatou.

O apresentador do "Programa do João" contou, ainda, o que o pai assiste na TV. "Cara, futebol é uma coisa que ele assiste o dia inteiro. E é aquele cara: 'Não vou mais assistir ao jogo do Santos, o time está fod*!' Quando você vê, ele está assistindo. É aquele cara que tenta negar: não assisto mais, quando você ele está assistindo. Ele sempre brincou: 'Recebo para fazer TV, não para assistir' (risos). Mas ele assiste, é muito do futebol. É o lugar dele. Ele nasceu como comunicador. Assiste programa esportivo o dia inteiro".

João, então, recordou: "Minha maior memória de assistir TV com o meu pai sempre Amigão (Paulo Soares. 1962-2025) e Antero Greco (1954-2024), na ESPN, SportsCenter. "Eles faziam a última edição, a uma da manhã, e na manhã do dia seguinte tinha reprise. Eu dormia, claro, para ir para a escola. E no dia seguinte, seis e meia da manhã, eu tomava café com meu pai assistindo. Minha memória de assistir TV com ele é muito", disse ele, que expressou o sonho de ver o pai fazendo algo no digital.

"Sempre falo para ele. Mas ele tem que fazer algo que ele curta. Eu acho que na hora que ele estiver 100% bem de saúde, zerado mesmo, ele vai fazer alguma coisa. Não é possível que ele não vai fazer mais nada. Eu acho que vai. Eu acho que ele está muito na missão de se condicionar fisicamente para depois tomar a decisão de querer voltar ou não", comentou.

Vale lembrar que, nos últimos anos, Faustão enfrentou muitos problemas de saúde. Entre maio e agosto de 2025, o apresentador ficou internado devido uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, ele passou por um transplante de fígado e retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em agosto de 2023, apresentador recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já em fevereiro do ano passado, ele voltou ao hospital para um transplante de rim.

Assista: