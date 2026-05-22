Roberto Carlos e Ana Maria Braga - Reprodução / Instagram

Roberto Carlos e Ana Maria BragaReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2026 06:35

Rio - Ana Maria Braga, de 77 anos, e o marido, Fábio Arruda, de 55, curtiram o show de Roberto Carlos, no Radio City Music Hall, em Nova York, na noite desta quinta-feira (20). Essa foi a primeira apresentação do Rei nos Estados Unidos. Nos bastidores, a apresentadora do "Mais Você" posou para uma foto com o cantor.



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O clique foi publicado nas redes sociais. "Receber a querida Ana Maria Braga no camarim do Radio City Music Hall, após o primeiro show nos Estados Unidos, é um daqueles momentos que ficarão marcados pra sempre", escreveu Roberto na legenda da postagem.

Ana Maria comentou: "Que privilégio poder te ouvir cantar de pertinho… Foi um show lindo! Viva o Rei". Em vídeos publicados nos stories de seu perfil, a apresentadora compartilhou trechos da apresentação e destacou: "Rei nunca perde a majestade!". Ela também contou que ganhou uma rosa de Roberto.

Depois do show, a loira foi comer cachorro-quente. "É uma delícia".