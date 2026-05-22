Ivan Moré - Reprodução de vídeo

Ivan MoréReprodução de vídeo

Publicado 22/05/2026 09:35

Rio - Ivan Moré, de 49 anos, falou sobre o relacionamento com a mulher, Giovanna Lemos, de 26, e comentou a decisão de reverter a vasectomia que havia feito em 2016. O jornalista, ainda, revelou que os dois enfrentaram dificuldades no início do romance, já que eram amigos e sócios.

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"Estou no meu segundo casamento. Sou casado com uma mulher 23 anos mais jovem... Fiz a vasectomia em 2016, porque eu não queria mais ter filhos...", afirmou ele, que na época já tinha Mel e Lui, frutos de seu antigo relacionamento com Mariana Del Grande, em entrevista ao "Jornal dos Famosos", da Leo Dias TV.

"Fiz a reversão em 2024, porque eu conheci uma mulher 23 anos mais jovem. Ela trabalhava comigo, minha melhor amiga, minha sócia. Foi evoluindo. Um ano e meio depois a gente como melhores amigos se entendeu como apaixonados a gente teve o desafio de assumir isso para a sociedade, para a minha família, para a família dela. No início muita gente foi contra", lembrou.

"E até eu entender que eu poderia dar vazão para esse sentimento de forma legítima para a sociedade, sem me preocupar com julgamento de terceiros... O que aconteceu? A gente ficou meio inseguro. Começou a se relacionar nos dois primeiros meses de forma meio escondida", lembrou.

Giovanna, então, revelou que tinha a vontade de ser mãe e perguntou se ele estaria disposto a reverter a vasectomia. "Sim, estou disposto. Fomos ao médico... Fiz a cirurgia, nove meses depois a Giovanna engravidou. Nós estamos com a Amora, que tem cinco meses. Eu reconstruí uma família. Agora tenho três filhos", disse Ivan. Ele também contou que a atual mulher se dá bem com seus outros filhos.

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