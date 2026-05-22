Projeto Dominguinho chega ao Rio, formado pelos artistas João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê - @kaiocads

Projeto Dominguinho chega ao Rio, formado pelos artistas João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê@kaiocads

Publicado 22/05/2026 13:57

Rio - João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho farão o show da segunda etapa da turnê "Dominguinho", na Cidade das Artes, localizada na Zona Sudoeste do Rio, no dia 14 de novembro. Os ingressos já estão disponíveis e custam a partir de R$ 180 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível).

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O trio chega ao Rio depois da repercussão da segunda parte do projeto nas plataformas digitais, impulsionado por faixas como “Deusa Minha” e pelo medley “Meu Cenário/Numa Sala de Reboco”. No palco, a proposta é manter o repertório voltado ao forró e à música brasileira.



Na cidade maravilhosa, a apresentação terá abertura dos portões prevista para às 15h. Além do Rio de Janeiro, a nova fase da turnê também tem datas anunciadas em Natal, Fortaleza, Ribeirão Preto, Salvador, Uberlândia e Buenos Aires. O trio chega ao Rio depois da repercussão da segunda parte do projeto nas plataformas digitais, impulsionado por faixas como “Deusa Minha” e pelo medley “Meu Cenário/Numa Sala de Reboco”. No palco, a proposta é manter o repertório voltado ao forró e à música brasileira.Na cidade maravilhosa, a apresentação terá abertura dos portões prevista para às 15h. Além do Rio de Janeiro, a nova fase da turnê também tem datas anunciadas em Natal, Fortaleza, Ribeirão Preto, Salvador, Uberlândia e Buenos Aires.

Para quem não sabe, o primeiro álbum de "Dominguinho" foi um sucesso. O projeto de João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho venceu o Grammy Latino de 2025 como "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" e conquistou os prêmios "Álbum do Ano", "Capa do Ano" e "Forró e Piseiro do Ano" no Prêmio Multishow.