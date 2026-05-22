Blogueirinha fala sobre cancelamento do programa 'Blogueirinha, a burra" - Reprodução / X

Blogueirinha fala sobre cancelamento do programa 'Blogueirinha, a burra"Reprodução / X

Publicado 22/05/2026 13:22

Rio - Blogueirinha comentou, nesta quinta-feira (21), o cancelamento da novela "Blogueirinha, A Burra", exibida pela DiaTV, e disse que a segunda temporada acabou não saindo por uma soma de adiamentos, problemas de saúde e desânimo do elenco.

NEWS: Blogueirinha volta a falar sobre o futuro de "Blogueirinha, A Burra" e conta detalhes sobre o cancelamento das gravações. pic.twitter.com/wO83KWT2uV — Blogs Nation Brasil (@blogsnationbr) May 21, 2026

Segundo ela, a novela foi deixada em segundo plano para priorizar o "Corrida das Blogueiras". "A novela foi sendo adiada pra gente poder fazer o Corrida. A graça da primeira temporada da novela era todo mundo estar a fim de fazer. Se ninguém estava a fim de gravar, se todo mundo estava com problema de saúde, se tinha gente com preguiça, era melhor não fazer mesmo".



Blogueirinha explicou que enfrentou um problema de saúde nesse período, sem dar mais detalhes, e rebateu a versão de que teria faltado às gravações sem motivo. "Quando divulgaram a notícia que fui demitida, falaram que eu faltei, né? E gente, eu estava com um problema de saúde seríssimo".

Segundo ela, a novela foi deixada em segundo plano para priorizar o "Corrida das Blogueiras". "A novela foi sendo adiada pra gente poder fazer o Corrida. A graça da primeira temporada da novela era todo mundo estar a fim de fazer. Se ninguém estava a fim de gravar, se todo mundo estava com problema de saúde, se tinha gente com preguiça, era melhor não fazer mesmo".Blogueirinha explicou que enfrentou um problema de saúde nesse período, sem dar mais detalhes, e rebateu a versão de que teria faltado às gravações sem motivo. "Quando divulgaram a notícia que fui demitida, falaram que eu faltei, né? E gente, eu estava com um problema de saúde seríssimo".

Ela, ainda, disse que Edu Camargo também teve questões de saúde e brincou ao falar de Lorelay Fox, que integrava o elenco da novela. "Estava todo mundo com problema, menos a Lorelay. A Lorelay estava com preguiça mesmo de gravar", ironizou.



Ela afirmou que a produção chegou a avançar, com cronograma definido e até passagens compradas para o início das gravações, mas voltou a emperrar. Além da falta de disposição do elenco para retomar a novela, o projeto ainda esbarrava em um impasse com o título "A Feia", que, segundo ela, vinha gerando complicações ligadas à marca original e à Televisa.



"Blogueirinha, A Burra" foi uma novela de humor criada a partir do universo da personagem Blogueirinha, reunindo nomes como Edu Camargo, Lorelay Fox e João Padrão em uma trama paródica e caótica, marcada pelo exagero típico da personagem. Já "Corrida das Blogueiras" é o reality criado e comandado pelo Canal Diva Depressão, com apresentação de Edu e Fih, em que influenciadores disputam provas ligadas ao universo drag.

