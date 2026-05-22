Wesley Safadão se pronuncia sobre rumores de crise no casamento com Thyane DantasReprodução / Instagram
Em um vídeo publicado nas redes, Wesley negou qualquer problema na relação e aproveitou para fazer uma declaração à mulher, com quem está junto há 10 anos. “Não é a primeira vez que dizem que o nosso casamento está em crise. Eu falo aqui com muito orgulho e muito prazer que, a cada dia, sou mais apaixonado pela minha gatinha, que está aqui do lado!”, afirmou.
O cantor também destacou a parceria construída ao longo da união e reforçou a admiração que sente por Thyane. “A cada dia mais eu te admiro e agradeço pelo que a gente vive aqui. Há muitas coisas que são publicadas para vocês, mas hoje eu sou um cara realizado profissionalmente e pessoalmente. A gente vive momentos maravilhosos em família e só tem a agradecer!”, declarou.
Na legenda da publicação, Wesley compartilhou uma mensagem religiosa ao comentar o assunto. “Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido! Enquanto Deus for o alicerce da minha casa, nenhum mal prevalecerá!”, escreveu o artista.
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