Wesley Safadão se pronuncia sobre rumores de crise no casamento com Thyane Dantas - Reprodução / Instagram

Wesley Safadão se pronuncia sobre rumores de crise no casamento com Thyane DantasReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2026 14:19

Rio - Wesley Safadão usou as redes sociais para rebater os rumores de uma suposta crise em seu casamento com Thyane Dantas. Nos últimos dias, especulações sobre uma possível separação do casal ganharam força na internet, o que levou o artista a se manifestar, nesta sexta-feira (22).



Em um vídeo publicado nas redes, Wesley negou qualquer problema na relação e aproveitou para fazer uma declaração à mulher, com quem está junto há 10 anos. “Não é a primeira vez que dizem que o nosso casamento está em crise. Eu falo aqui com muito orgulho e muito prazer que, a cada dia, sou mais apaixonado pela minha gatinha, que está aqui do lado!”, afirmou.



O cantor também destacou a parceria construída ao longo da união e reforçou a admiração que sente por Thyane. “A cada dia mais eu te admiro e agradeço pelo que a gente vive aqui. Há muitas coisas que são publicadas para vocês, mas hoje eu sou um cara realizado profissionalmente e pessoalmente. A gente vive momentos maravilhosos em família e só tem a agradecer!”, declarou.



Na legenda da publicação, Wesley compartilhou uma mensagem religiosa ao comentar o assunto. “Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido! Enquanto Deus for o alicerce da minha casa, nenhum mal prevalecerá!”, escreveu o artista.

Juntos, Wesley Safadão e Thyane Dantas são pais de Ysis, nascida em 2014, e Dom, de 2018. O cantor também é pai de Yhudy Lima, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Mileide Mihaile.