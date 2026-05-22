Rio - O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, foi internado nesta sexta-feira (22) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar uma cirurgia eletiva na coluna. O procedimento acontece após o jornalista relatar dores provocadas por uma hérnia de disco antiga.
Em comunicado enviado ao DIA, a equipe do SBT informou que a cirurgia não apresenta alta complexidade e que a recuperação deve acontecer de forma rápida.  “O narrador Galvão Bueno está no hospital Albert Einstein para uma cirurgia eletiva na coluna. Como ele disse no Galvão FC do dia 18/05, ele estava sentindo muita dor por conta de uma hérnia de disco antiga. Não é um procedimento complexo, a recuperação é rápida - entre 5 e 7 dias - e ele vai para os EUA no dia 7 de junho e estará na Copa do Mundo transmitindo os jogos pelo SBT e N Sports como planejado. Qualquer outra informação além destas é especulação”, informou a emissora.
A internação acontece poucas semanas antes do início da Copa do Mundo de 2026, marcada para começar em 11 de junho. Considerado um dos principais nomes da cobertura esportiva do SBT no torneio, Galvão já participou de ações promocionais e transmissões ligadas ao mundial desde o retorno à emissora de Silvio Santos.
A última Copa narrada por Galvão aconteceu em 2022, no Catar, ainda pela Globo, empresa onde trabalhou durante mais de quatro décadas. Na ocasião, o jornalista chegou a indicar uma possível despedida das transmissões esportivas, mas voltou ao mercado posteriormente. Ao longo da carreira, ele marcou gerações com narrações históricas da seleção brasileira, incluindo a conquista do tetracampeonato mundial em 1994.
