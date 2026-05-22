Nicole Bahls realiza transplante capilar após quadro de alopecia - Reprodução / Instagram

Nicole Bahls realiza transplante capilar após quadro de alopeciaReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2026 17:27

Rio - Nicole Bahls revelou que passou por um transplante capilar após enfrentar um quadro de alopecia androgenética. O procedimento, realizado sem a necessidade de raspar os fios, teve como objetivo remodelar a linha frontal do couro cabeludo e aumentar a densidade capilar de forma discreta.



Em vídeo publicado nas redes sociais pelo médico Renan Brigante, Nicole contou que o incômodo com a região da testa influenciou na decisão pelo tratamento estético.



“Vai ficar com o rosto mais feminino, poder fazer vários rabos de cavalo, penteados. Com certeza, daqui a cinco meses, vou ficar muito mais feliz e mais cabeluda”, afirmou a influenciadora.



Nicole também explicou que a situação impactava sua rotina profissional, principalmente em trabalhos que exigiam penteados mais presos.



“O que me incomodava muito no meu trabalho, às vezes, preciso fazer penteado, rabo de cavalo e não me sentia à vontade, porque parecia que a testa estava um pouco grande”, declarou.



Segundo o médico responsável, a técnica escolhida foi a “No Shave”, que permite o transplante sem raspagem do cabelo, facilitando a recuperação e mantendo a aparência natural durante o pós-operatório.



“A escolha foi pela técnica No Shave, justamente para permitir que ela seguisse com seus compromissos normalmente, sem precisar raspar o cabelo e sem deixar evidente a realização do procedimento [...] O objetivo aqui foi preservar totalmente a identidade dela, melhorando densidade e desenho de forma extremamente natural, discreta e sofisticada — aquele tipo de resultado que melhora sem denunciar”, explicou o especialista.