Adriane Galisteu falou sobre cuidados com a saúde - Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu falou sobre cuidados com a saúde Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2026 16:48

Rio - Adriane Galisteu, de 53 anos, passou por exames de rotina nesta sexta-feira (22) e conscientizou as seguidores da importância do cuidado com a saúde. A apresentadora divulgou registro durante a realização de mamografia.

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"Prevenção também é um ato de amor próprio. Entre um compromisso e outro, o check-up precisa ter lugar na agenda. Hoje fiz tudo inclusive mamografia! Me sinto pronta e segura pra encarar meu dia dia e você está com seus exames em dia?", questionou na legenda.

Nos comentários, Fernanda Paes Leme também falou sobre a necessidade de realizar exames preventivos. "Eu tenho pavor desse exame e do papanicolau (esse cai a minha pressão toda vez), mas faço sempre. Necessária!", disse ela.