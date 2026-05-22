Galvão Bueno falou sobre internação para realizar cirurgia

Rio - Galvão Bueno, de 75 anos, se manifestou nesta sexta-feira (22) após ser internado para realizar uma cirurgia eletiva na coluna. O narrador esportivo deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e fará o procedimento neste sábado (23) após relatar dores provocadas por uma hérnia de disco antiga.
"Seguinte, eu tinha um probleminha na coluna lombar, pinçou um nervo e a perna esquerda ficou um pouquinho prejudicada. Eu disse isso no meu programa na última segunda-feira, disse isso no programa da convocação, avisei que estava ali, 'me desculpe que hoje não pode andar tanto'", relatou. 
Ele garantiu, ainda, que a intervenção cirúrgica já estava programada. "Amanhã faço uma cirurgia, marcado para as sete horas da manhã, com o meu amigo doutor Hallim Feres, vai colocar uma plaquinha, uns parafusos, vai ficar tudo bacana. [...] Está tudo normal", completou Galvão. 
O narrador detalhou os exames pré-operatórios e contou que seguirá na cobertura da Copa do Mundo pelo SBT. "Fiz tudo o que tinha que fazer, para fazer tranquila a cirurgia. Recuperação, cinco dias. Se passar de cinco dias, no máximo uma semana, eu estarei de volta no Galvão Futebol Clube no dia 1°, segunda-feira, e no dia 7 estarei embarcando junto com o Desirée, minha mulher, para os Estados Unidos", disse. 