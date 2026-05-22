Erika Schneider exibiu o corpo escultural em passeio de barco - Reprodução/Instagram

Erika Schneider exibiu o corpo escultural em passeio de barco Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2026 20:16

Rio - Erika Schneider deixou o corpo sarado em evidência durante um passeio de barco em Manaus, Amazonas, nesta sexta-feira (22). De maiô recortado, a influenciadora explorou a região antes de participar do Festival da Cunhã, evento idealizado pela ex-BBB Isabelle Nogueira.

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"No coração da Amazônia, entre a força da mata e a imensidão da natureza, eu me reconecto com a minha própria essência", afirmou na legenda.

A ex-bailarina do "Domingão do Faustão", da TV Globo, recebeu elogios dos internautas. "Sereia brasileira", comentou um perfil. "A perfeição existe", disse outro. "Quando você aparece, a concorrência desiste", brincou um terceiro.