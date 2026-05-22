João Lucas celebrou 5 anos da união com Sasha Meneghel - Reprodução/Instagram

João Lucas celebrou 5 anos da união com Sasha MeneghelReprodução/Instagram

Publicado 22/05/2026 22:46

Rio - João Lucas fez uma declaração apaixonada no aniversário de casamento com Sasha Meneghel, nesta sexta-feira (22). O cantor publicou uma foto coladinho com a estilista na data em que a união deles completou 5 anos.

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"Hoje a gente está comemorando no meio de muito trabalho, casting de modelo, entrevista, edição de roupa, um desfile, um álbum novo...e eu não escolheria nada diferente disso, porque é assim que a gente vive nossos dias desde 22/05/2021. Realizando nossos sonhos juntos, celebrando juntos, chorando juntos, construindo nossa vida juntos", afirmou ele.

O artista expressou o desejo de passar o resto da vida ao lado da estilista. "Assim que eu quero morrer Sasa, junto de você. Que todo o resto seja uma consequência da vida acontecendo quando estamos juntos. Te amo pra sempre, e obrigado pelos melhores cinco anos da minha vida."

A filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir retribuiu a homenagem do marido. "João, é tão bom te amar! Você é o que tenho de mais lindo e precioso, obrigada pelos cinco anos mais incríveis", escreveu ela.