Grazi Massafera faz festa de aniversário para a filha SofiaReprodução / Instagram

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Rio - A atriz Grazi Massafera antecipou a comemoração dos 14 anos da filha, Sofia Massafera, e reuniu familiares e amigos em uma festa intimista na noite desta sexta-feira (22). A adolescente completa aniversário oficialmente no sábado (23).
Grazi Massafera faz festa de aniversário para a filha Sofia - Reprodução / Instagram
Grazi Massafera faz festa de aniversário para a filha SofiaReprodução / Instagram


Nas redes sociais, Grazi mostrou detalhes da decoração em tons de rosa, branco e dourado, com balões metalizados, flores naturais e um bolo decorado com flores coloridas. A celebração aconteceu na casa da atriz.

Durante o momento do “parabéns”, a artista compartilhou registros da filha e escreveu uma breve declaração: “Amor da minha vida”.

A decoração da festa contou ainda com piso cor-de-rosa e elementos florais escolhidos especialmente para a ocasião. Segundo a profissional responsável pela produção, ela acompanha as comemorações da família desde o aniversário de três anos de Sofia.

Sofia é fruto do antigo relacionamento de Grazi com o ator Cauã Reymond.
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Grazi Massafera faz festa de aniversário para a filha Sofia
Grazi Massafera faz festa de aniversário para a filha Sofia