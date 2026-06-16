Yasmin Mendes passou a integrar a Ximbinha & Banda e se apresentou ao lado do pai durante os festejos de São JoãoReprodução / Instagram
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Em outro vídeo, o músico destacou a apresentação de "Choro por Você", canção que se tornou um dos maiores hits da carreira. "Uma música, milhares de histórias. 'Choro por Você' marcou uma geração e hoje ganhou um significado ainda mais especial", afirmou.
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Segundo a equipe de Ximbinha, Yasmin participará dos compromissos da turnê de São João ao lado do pai. Aos 21 anos, a cantora decidiu retomar os projetos musicais após um período dedicado à maternidade. Ela é mãe de Oliver, nascido em agosto de 2025. A aproximação profissional também representa uma nova fase para a artista, que passou a viver no Pará.
Yasmin é fruto do relacionamento de Ximbinha com Joelma, com quem o músico foi casado por mais de 18 anos. Nos últimos anos, ela vinha construindo sua trajetória artística de forma discreta.