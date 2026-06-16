Gabi Luthai convidou Lexa para ser madrinha de Matteo - Reprodução/Instagram

Gabi Luthai convidou Lexa para ser madrinha de MatteoReprodução/Instagram

Publicado 16/06/2026 15:59 | Atualizado 16/06/2026 16:45

Rio - Gabi Luthai mostrou a reação de Lexa ao ser convidada para ser madrinha de Matteo, segundo filho da influenciadora com Teo Teló. Ela revelou a novidade, nesta terça-feira (16), e ressaltou o vínculo de amizade com a cantora desde o nascimento do menino.

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"Existem encontros que são preparados por Deus, e assim foi o dela com o Matteo. Desde o nascimento, tivemos a sensação de que ele a escolheu para viver aquilo com a gente. A Lexa chegou à maternidade exatamente na hora em que ele viria ao mundo. Coisa de Deus, não?", afirmou.

"Foi ali que nasceu o desejo de convidá-la para ser madrinha dele. Guardávamos esse convite no coração e, meses depois, sem nada ensaiado, ele simplesmente aconteceu. Dinda do Matteo, nós te amamos!", completou Gabi.

Nos comentários, Lexa agradeceu à amiga pela confiança e falou sobre a importância do afilhado na vida dela: "Deus é muito bom, através do Matteo eu vivi algo maravilhoso, é como se ele já viesse pra ser luz nesse mundo e na minha vida. Muito obrigada pela confiança, sei da responsabilidade que é ser dinda e estou imensamente honrada! Amo vocês de todo o meu coração".

Gabi Luthai e Teo Teló são pais de Pietro, 2 anos, e Matteo, de meses.