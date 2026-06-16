Tom Holland e Zendaya - Reprodução / X

Tom Holland e Zendaya Reprodução / X

Publicado 16/06/2026 12:51 | Atualizado 16/06/2026 12:55

Rio - Tom Holland, de 30 anos, astro de "Homem Aranha", colocou fim às especulações sobre sua vida amorosa e confirmou que está casado com Zendaya. Em entrevista à revista Esquire, o astro britânico revelou que os dois oficializaram a união de forma reservada, longe da exposição pública que costuma cercar o casal.

Tom Holland e Zendaya Reprodução / X

Sem entrar em detalhes sobre a cerimônia ou a data do casamento, o ator preferiu preservar a intimidade da relação. “É tudo o que você vai saber sobre isso”, afirmou.Além da confirmação, Holland fez uma rara declaração sobre a mulher e destacou a parceria construída ao longo dos últimos anos. “Encontrei a minha pessoa. Ela é minha melhor amiga, e sou a pessoa mais feliz que já fui quando estou com ela, mas também nunca me senti tão apoiada e segura, nunca. Ponto final”, disse.Tom Holland e Zendaya se conheceram em 2016 durante as gravações de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar". Embora os rumores sobre um romance tenham surgido ainda naquele período, o relacionamento só foi assumido publicamente em 2021.Considerados um dos casais mais populares de Hollywood, os atores mantêm uma postura discreta quando o assunto é a vida pessoal. Ao longo dos anos, os dois evitaram expor detalhes da relação, mesmo diante do intenso interesse do público.Em outra entrevista, concedida à revista Men’s Health e repercutida pela People, Holland também falou sobre seus planos para o futuro e mencionou o desejo de dedicar mais tempo à família quando tiver filhos.“Quando eu tiver filhos, vocês não me verão nos filmes mais. Golfe e pai. E vou desaparecer da face da Terra”, declarou.Apesar dos planos para uma possível pausa na carreira no futuro, os fãs ainda poderão ver Tom Holland e Zendaya juntos nas telas. Os dois integram o elenco do próximo filme da franquia "Homem-Aranha: Um Novo Dia" que estreia dia 30 de julho, e também participam de um novo projeto dirigido por Christopher Nolan.