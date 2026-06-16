Cauê Campos usa camisa estampada com os olhos de Klara CastanhoReprodução / Instagram

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Rio - Os rumores de um possível relacionamento entre Cauê Campos e Klara Castanho voltaram a movimentar as redes sociais nesta segunda-feira (16). O motivo foi uma publicação feita pelo ator em seu perfil no Instagram, que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs.
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Cauê Campos usa camisa estampada com os olhos de Klara Castanho - Reprodução / Instagram
Cauê Campos usa camisa estampada com os olhos de Klara Castanho - Reprodução / Instagram

No álbum de fotos compartilhado por Cauê, um detalhe específico não passou despercebido: em algumas imagens, ele aparece usando uma camisa estampada com um par de olhos que muitos seguidores identificaram como sendo os de Klara Castanho.

A escolha da peça gerou uma série de comentários na publicação. “Eu amei a camisa”, escreveu um seguidor. “Eu conheço esse olhar”, comentou um fã-clube dedicado à atriz. “Os olhos da Klara”, destacou mais um usuário.

As especulações sobre um possível romance entre os artistas circulam há alguns meses. Os dois se aproximaram durante as gravações de "Garota do Momento" (2024-2025), novela na qual Klara interpretou Eugênia e Cauê viveu Basílio.