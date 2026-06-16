Cauê Campos usa camisa estampada com os olhos de Klara CastanhoReprodução / Instagram
No álbum de fotos compartilhado por Cauê, um detalhe específico não passou despercebido: em algumas imagens, ele aparece usando uma camisa estampada com um par de olhos que muitos seguidores identificaram como sendo os de Klara Castanho.
A escolha da peça gerou uma série de comentários na publicação. “Eu amei a camisa”, escreveu um seguidor. “Eu conheço esse olhar”, comentou um fã-clube dedicado à atriz. “Os olhos da Klara”, destacou mais um usuário.
As especulações sobre um possível romance entre os artistas circulam há alguns meses. Os dois se aproximaram durante as gravações de "Garota do Momento" (2024-2025), novela na qual Klara interpretou Eugênia e Cauê viveu Basílio.
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